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الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: الانتهاء من تسكين كافة الحجاج في مخيماتهم على عرفات

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مصراوي Masrawy

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: الانتهاء من تسكين كافة الحجاج في مخيماتهم على عرفات

02:46 ص الخميس 31 أغسطس 2017

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: الانتهاء من تسكين كافة الحجاج في مخيماتهم على عرفات

الحجاج

مكة (أ ش أ)

أكد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أنه تم الانتهاء من تسكين كافة الحجاج في مخيماتهم على صعيد عرفات، وذلك تمهيدا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج مع شروق شمس التاسع من دي الحجة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أن نحو ٥٠٠ حافلة حديثة ومكيفة ومزودة بتقنية التتبع الآلي نقلت ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات .

وأضاف أن غرفة عمليات بعثة الحج لمً تتلق أي شكاوى خاصة بالخيام ، بل أشادوا بحجم التجهيزات المتوافرة بدءا من التكييفات وانتهاء بالمشروبات الساخنة والمثلجة.

وتابع قائلا إن الأمور تسير بشكل طبيعي وهناك متابعة مستمرة من جانب كافة الضباط لتمكين كافة ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في سهولة ويسر.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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