مدحت شلبي لـ«باسم مرسي»: «ليه كده ده أنا بحبك»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد الإعلامي مدحت شلبي، تصرف باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، عقب مباراة فريقه الودية أمام الرائد السعودي، التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب «بترسبورت».

وقال «شلبي»، خلال حلقة الربعاء، من برنامج «ON sport»: « ليه كل ده ليه، أنا بحبك بشكل شخصي، لأنك كنت مثال في التألق بسرعة لحد ما أصبحت مهاجم مصر الأول، لكن مفيش أي مبرر للي إنت عملته».

شاهد أيضا

وكان أحمد مرتضي منصور، المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، قد أعلن إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق، بعد ما بدر منه عقب مباراة الرائد الودية التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكد منصور أنه تقرر استبعاد باسم مرسى من السفر مع الفريق إلى الأردن لخوض المباراة الودية أمام الفيصلي الأردني يوم الأحد المقبل، وتغريمه 300 ألف جنيه، ثم عرضه للبيع ومطالبته برد مقدم العقد الذي حصل عليه، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره، لرئيس النادي والمشرفة على الكرة، ويتم قبولها والتراجع عن فكرة عرضه للبيع.

وقام «باسم» بتحطيم إحدى بوابات ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراة فريقه أمام الرائد السعودي.