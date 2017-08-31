رئيس البعثة الطبية:حجاجنا على عرفات بخير وسيارات لنقل المرضى للوقوف على جبل عرفات

مكة (أ ش أ)

أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة استقرار الحالة الصحية لجميع الحجاج في صعيد عرفات، مشيرا إلى أن حالات الوفاة وصلت إلى ١٢ حالة حتى الأن .

وأضاف رئيس البعثة الطبية ، في تصريح له، أنه يوجد 27 مريضا من الحجاج المصريين في المستشفيات وسيتم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للوقوف على جبل عرفات.

وعلى جانب أخر ، تم تفويج نحو ١٠٠ ألف حاج مصري من مكة المكرمة إلى جبل عرفات تمهيداً للوقوف عليه غداً الخميس لإتمام الركن الأعظم في الحج.