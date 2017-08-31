أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تقرير :الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير :الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان

01:52 ص الخميس 31 أغسطس 2017

تقرير :الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان

السفارة الإسرائيلية

تل ابيب (دب ا)

ذكر تقرير صحفي ان الأردن يرفض قبول عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان ، بعد مرور أكثر من شهر على إخلاء السفارة الإسرائيلية عقب قيام حارس أمن إسرائيلي بالسفارة بقتل شخصين أردنيين فيما يبدو دفاعا عن النفس .

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني، مساء الاربعاء، ان الرفض الأردني يأتي عقب تصوير السفيرة اينات شلاين في اجتماع مع الحارس بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اشاد بتصرف الحارس .

ومازالت الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن الحادث لا تزال بعيدة عن الحل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر ،لم يتم تسميتها، أنه في ضوء رفض الأردن المطلق لعودة السفيرة ، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى تعيين سفير جديد، إذا كانت تعتزم إعادة العلاقات الطبيعية مع الأردن.

وفي الوقت نفسه، لم تنته بعد تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع الحارس زيف مويال.

ونتيجة للحادث ، لاتزال العلاقات الإسرائيلية الأردنية في حالة تجميد، إذ لم تصدر أي تأشيرات، مما أدى إلى عدم تمكن آلاف من الأردنيين والفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن من دخول إسرائيل عبر معبر اللنبي.

وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ وقوع الحادث، تم حجز 163 جواز سفر من المواطنين الأردنيين الذين ينتظرون الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل في خزينة تابعة للسفارة الإسرائيلية في الأردن.

يشار إلى أن الحارس الإسرائيلي مويال تعرض للطعن من جانب شاب أردني يدعى محمد الجواودة . ثم فتح مويال النار، مما أدى إلى مقتل الجاوودة والمالك الأردني باسم الحمارنة، الذي كان على ما يبدو حاضرا ولكنه لم يكن جزءا من الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: غارات التحالف العربي باليمن وانتهاء "فجر الجرود"

    أخبار

  • "الإيكونوميست": قطع العلاقات مع قطر يصبّ في مصلحة سلطنة عمان

    أخبار

  • الأردن والعراق: فتح معبر طريبيل الحدودي يعزز فرص الأمن والاستقرار

    أخبار

  • إعادة فتح معبر "طربيل" الحدودي بين الأردن والعراق بعد 3 أعوام من إغلاقه

    أخبار

إعلان

0fd8741a33.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش