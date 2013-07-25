الحلقة (16) من "مزاج الخير" : أفندينا يلتقي بعصابة دولية لتجارة المخدرات

كتب : أروا الشوربجي منذ 27 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "مزاج الخير"، اصطحاب العمروتي، الذي يلعب دوره الفنان حسين الإمام، خميس أفندينا، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، إلي اجتماع عصابة مهربي مخدرات دوليين.

برر نوح سبب زواجه من سوريا الخادمة، التي تلعب دورها الفنانة منه فضالي، لابنه براء، الذي يقوم بدوره الفنان محمد نجاتي، بأن ذلك الزواج يمثل صفعة على وجه الشرطة، ردا علي نقلها معلومات من منزله.

مسلسل "مزاج الخير"، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، وسميحة أيوب، ومحمود الجندي، وحسين الإمام، ومحمد نجاتي، ومي سليم ومنة فضالي.