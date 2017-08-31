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مجدي عبد الغني: مصر لا تعرف السيناريوهات السهلة في تصفيات المونديال

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مجدي عبد الغني: مصر لا تعرف السيناريوهات السهلة في تصفيات المونديال مجدي عبد الغني: مصر لا تعرف السيناريوهات السهلة في تصفيات المونديال

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، إن الوطني لا يعرف السيناريوهات السهلة في تصفيات طوال تاريخه.

وأضاف «البلدوزر»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص »، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن كل تصفيات للمونديال تشهد سيناريو غريب، باستثناء تصفيات كأس العالم 90، والتي كانت تمكن خلالها الفراعنة من الصعود في النهاية بصعوبة بالغة على حساب الجزائر. 

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ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي غدًا الخميس في «كمبالا» ضمن مباريات الجولة الثالثة،  من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، قبل أن تجمعهما مجددًا مواجهة الجولة الرابعة يوم٥ سبتمبر المقبل. 

 

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التحرير

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