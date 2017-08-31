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البيت الأبيض: ترامب خلال اتصاله بالعاهل السعودي .. حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: خلال اتصاله بالعاهل السعودي .. حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض

12:27 ص الخميس 31 أغسطس 2017

البيت الأبيض: ترامب خلال اتصاله بالعاهل السعودي .. حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان مساء اليوم الأربعاء. وحث جميع أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بين الدوحة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب".

ونقلت قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية عن بيان البيت الأبيض قوله "إن الرئيس ترامب يرى أن حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض، بالوحدة في مواجهة الإرهاب"حسب قوله.

وناقش الملك سلمان والرئيس الأمريكي خلال الاتصال التهديد الإيراني لأمن المنطقة، والحاجة إلى هزيمة الإرهاب ووقف تمويله.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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