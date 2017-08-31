حفتر يستقبل رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا
حفتر يستقبل رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا
12:23 ص الخميس 31 أغسطس 2017
المشير أركان حرب خليفة حفتر
بنغازي - (أ ش أ):
استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة في مدينة بنغازي رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء ، أن اللقاء تناول مجريات الأمور السياسية على الساحة المحلية والدولية إضافة إلى أوضاع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة – عبر الصفحة الرسمية للبعثة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – إنه أبلغ القائد العام المشير خليفة حفتر بضرورة وضع حزمة سياسية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا والتسلسل مهم جداً.
وقدم المبعوث الأممي تعازيه للقائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماعه معه في ضحايا القتل الوحشي في بوابة الفقهاء للمدنيين والجنود على يد تنظيم داعش الإرهابي.
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