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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:20 ص الخميس 31 أغسطس 2017

أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد - علاء المطيري: 

ذكرت صحيفة "برافدا" الروسية، أنه في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن ‏فرض عقوبات على دول مختلفة في العالم، فتلك العقوبات تكون عديمة الجدوى، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أحدث صاروخ أطلقته يدفع الدول المجاورة إلى تعزيز دفاعاتها، وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على زيادة المخاوف من العنصرية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد .

1-صحيفة روسية: العقوبات الأمريكية عديمة الجدوى

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ذكرت صحيفة "برافدا" الروسية، أنه في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن ‏فرض عقوبات على دول مختلفة في العالم، فتلك العقوبات لا تعطي المردود الذي تروج له الولايات المتحدة وتكون عديمة الجدوى.

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2- "ستريت جورنال": تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تدفع الدول المجاورة لتعزيز دفاعاتها

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أحدث صاروخ أطلقته كوريا الشمالية يدفع الدول المجاورة إلى تعزيز دفاعاتها.

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3- واشنطن بوست: المخاوف من العنصرية بلغت مستوى قياسيا في عهد ترامب

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سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على زيادة المخاوف من العنصرية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبلوغها مستوى قياسيا في أعقاب واقعة "تشارلوتسفيل".

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4- الفايننشال تايمز: أردوغان يعيد تنظيم حزبه وعينه على الانتخابات

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نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً بعنوان "أردوغان يعيد تنظيم حزبه وعينه على الانتخابات". وقالت كاتبة المقال إن حزب العدالة والتنمية في تركيا يحتفل بذكرى تأسيسه خلال الشهر الجاري.

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5- ستريت جورنال: لبنان يطرد داعش في آخر انتكاسة للمسلحين

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واحدا من الفصول الأقل شهرة في ملف احتلال داعش لأجزاء من الشرق الأوسط شارف على الانتهاء مع إعلان لبنان استعادة جميع الأراضي التي سيطر عليها التنظيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفة: "لبنان يطرد داعش في آخر انتكاسة للمسلحين".

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