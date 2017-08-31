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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:19 ص الخميس 31 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها تضرر الأمريكيين من اعصار هارفي وغارات "الناتو" في أفغانستان، علاوة على رفض إيران تفتيش مواقعها العسكرية.

1- فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين في تكساس

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فرق الانقاذ تحاول انتشال المدنيين من جراء إعصار هارفي اليوم (أ ف ب)

تسابق فرق الإنقاذ في ولاية تكساس الزمن للعثور على ناجين من عاصفة "هارفي"، في حين أعلن حاكم هيوستن حظر تجول ليليا لمنع وقوع عمليات سلب، وسط تواصل هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

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2- الولايات المتحدة تنقل سبع مقاتلات إلى ليتوانيا

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مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" (أ ف ب)

قالت ليتوانيا إن الولايات المتحدة نقلت سبع مقاتلات أمريكية من طراز "F-15C" إلى ليتوانيا، التي تقع على بحر البلطيق، وذلك قبل نحو أسبوعين من مناورة عسكرية مشتركة لروسيا بالقرب من بحر البلطيق.

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3- مقتل عشرات في غارة جوية بشرقى أفغانستان

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تصاعد دخان بعد غارة أمريكية في أفغانستان - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤولون إن غارة جوية، يشتبه في أن القوات الأمريكية في أفغانستان شنتها، أودت بحياة ما لايقل عن 12 مدنيا في شرقى البلاد، وذلك في ثاني واقعة من نوعها هذا الأسبوع

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4- أمريكا تجري تجربة دفاع صاروخي ناجحة قبالة سواحل هاواي

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أمريكا تجري تجربة دفاع صاروخي ناجحة قبالة سواحل هاواي اليوم (أ ف ب)

أعلن البنتاجون نجاح الجيش الأميركي في اعتراض صاروخ بالستي متوسط المدى قبالة سواحل ولاية هاواي في إطار اختبار الردع الصاروخي.

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5- إيران ترفض تفتيش المواقع العسكرية لبلاده

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الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم (أ ف ب)

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة تفتيش المواقع العسكرية لبلاده، مشددًا على أن ذلك ليس جزءًا من الاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع القوى الدولية الكبرى قبل عامين.

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مصراوي Masrawy

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