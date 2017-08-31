يوفنتوس يُدعّم دفاعه بضم «هوفيديس» (فيديو)

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كتب: عاصم سلامة

ضم نادي يوفنتوس الايطالي المُدافع الألماني بينديكت هوفيديس من فريق شالكه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويوجد بند في عقد اللاعب لضمه نهائيًا الموسم المُقبل،ويأتي هذا التدعيم بعد رحيل مدافعه الايطالي ليوناردو بونوتشي لميلان الايطالي.

ولم يلعب هوفيديس لنادى آخر غير شالكه في حياته،ليخرج في عُمر الـ29 فى أول تجربة احترافية له في ايطاليا.

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Le prime parole di @BeneHoewedes 🇩🇪 da bianconero ⚪️⚫️ https://t.co/E0bCD32hv8#WillkommenBenedikt pic.twitter.com/6RcHUnMcVN — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2017



