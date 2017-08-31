مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون، أمس الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة عند الكيلو 20 بطريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم.

وأُخطر اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفيات أخميم المركزي وسوهاج العام وسوهاج الجامعي.

وأشارت المعاينة الأولية للحادث، إلى أن السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وراء الواقعة.

تحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيقات.