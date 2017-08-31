ضبط موظف و3 آخرين لاستيلائهم على 15 مليون جنيه من بطاقات التموين بالغربية

الغربية - مروة شاهين :

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، من ضبط موظف بإدارة تموين زفتي و3 من أصحاب المخابز لاستيلائهم على 15 مليون جنيه بعد تجميعهم 18928 بطاقة تموينية من 3 محافظات، بجانب محافظة الغربية خلال 10 أشهر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث التموين إخطارًا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ح ى" 56 عامًا، موظف بإدارة تموين زفتى، وذلك لجمعه 18928 بطاقة تموين من محافظات "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ" وتوزيعهم على أفران بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية"، كما جرى ضبط 3 أشخاص من أصحاب المخابز البلدية المتعاملين مع المذكور بمحافظة الغربية، وبحوزتهم 5 ماكينات صرف خاصة بالمخابز.

وكشفت تحريات ضباط مباحث التموين، بعد فحص الكروت والماكينات، أن المبالغ المتحصلة للمذكورين من جراء ذلك تُقدّر بحوالي 15 مليون جنيه خلال الفترة من 11/10/2016 حتى 27/7/2017.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.