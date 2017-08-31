أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط موظف و3 آخرين لاستيلائهم على 15 مليون جنيه من بطاقات التموين بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موظف و3 آخرين لاستيلائهم على 15 مليون جنيه من بطاقات بالغربية

12:12 ص الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط موظف و3 آخرين لاستيلائهم على 15 مليون جنيه من بطاقات التموين بالغربية

ارشيفية

الغربية - مروة شاهين :

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية، من ضبط موظف بإدارة تموين زفتي و3 من أصحاب المخابز لاستيلائهم على 15 مليون جنيه بعد تجميعهم 18928 بطاقة تموينية من 3 محافظات، بجانب محافظة الغربية خلال 10 أشهر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث التموين إخطارًا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ح ى" 56 عامًا، موظف بإدارة تموين زفتى، وذلك لجمعه 18928 بطاقة تموين من محافظات "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ" وتوزيعهم على أفران بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية"، كما جرى ضبط 3 أشخاص من أصحاب المخابز البلدية المتعاملين مع المذكور بمحافظة الغربية، وبحوزتهم 5 ماكينات صرف خاصة بالمخابز.

وكشفت تحريات ضباط مباحث التموين، بعد فحص الكروت والماكينات، أن المبالغ المتحصلة للمذكورين من جراء ذلك تُقدّر بحوالي 15 مليون جنيه خلال الفترة من 11/10/2016 حتى 27/7/2017.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 88 مسؤولاً وموظفًا للنيابة في مخالفات مالية وإدارية بالغربية

    أخبار

  • حبس ضابط شرطة 4 أيام لتعديه على وكيل النائب العام بالإسماعيلية

    أخبار

  • ضبط ٢٤٤ قضية تموينية ومصادرة ٢٨ طن دقيق مدعم بالدقهلية

    أخبار

  • ضبط 100 كيلو دواجن فاسدة في محل شهير بالسويس

    أخبار

إعلان

1dd2412a60.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم