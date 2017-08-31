العرب اليوم: غارات التحالف العربي باليمن وانتهاء "فجر الجرود"

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تقدم قوات الجيش السوري في عدة جبهات وغارات للتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين، علاوة على انتهاء عملية "فجر الجرود".

1- الجيش السوري يستعيد السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن

عنصر تابع للقوات النظامية السورية في الرقة (أ ف ب)

أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش استعاد السيطرة على 5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية.

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2- الطيران العراقي يقتل 94 من داعش بأقصى غربي العراق

غارات للمقاتلات العراقية ضد مسلحي "داعش" - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد بيان عسكري عراقي بأن الطيران الحربي العراقي شن غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بأقصى غربي العراق أوقعت 94 قتيلا.

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3-طائرات التحالف العربي تقصف تعزيزات للحوثيين شمال غرب اليمن

عناصر تابعة للقوات الحوثية في عرض عسكري - أرشيفية (أ ف ب)

قصفت طائرات التحالف العربي تعزيزات للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مدينة ميدي بمحافظة حجة، 123 كم شمال غرب صنعاء.

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4- الجيش اللبناني يعلن انتهاء عملية "فجر الجرود"

جندي تابع للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية (أ ف ب)

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون انتهاء عملية "فجر الجرود" ضد مناطق سيطرة تنظيم داعش شرق البلاد، ومقتل العسكريين المخطوفين لدى التنظيم.

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5- مقتل عشرات من القوات السورية وداعش في معارك شمالي سوريا

معارك القوات الحكومية السورية ضد مسلحي "داعش" بالرقة - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 64 من القوات السورية ومسلحي "داعش" خلال معارك شمالي سوريا.

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