الحلقة (14) من "العراف": إمام يعرض على ابنه الرابع العيش معه في القصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

يعاتب عادل إمام، في أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل "العراف"، ابنه الشيخ عبد الله، على طرد احد أصدقائه من المنزل لأنه يبيع التماثيل، ويتعرف إمام على أسرة عبدالله كاملة، ويعرض عليهم أن يعيشوا معه في القصر، فرد عبدالله بأنه سيجري صلاة استخارة.

تحضر الشرطة لإلقاء القبض على عبد الله، ويتم سؤاله عن والده، فيخبرهم بما جرى، ولكنه ينكر معرفته بمكانه، ويقوم اللواء سامح سيف الدين، بإعلام عبدالله بحقيقة والده النصاب.

تنشر الصحفية رشا موضوعاً، تكشف فيه أن الرائد حسام يلاحق والده النصاب، ما يغضب والدته، ولكنه يخبرها أن اسمه تغير أخيراً، وأنه انتقل إلى مكان آخر في عمله.