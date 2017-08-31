إحالة 88 مسؤولاً وموظفًا للنيابة في مخالفات مالية وإدارية بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أحيل 88 من المسؤولين والموظفين بمحافظة الغربية، للنيابة، للتحقيق معهم في وقائع مخالفات مالية وإدارية، بمختلف قطاعات المحافظة.

وأكد اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية أنه تقرر إحالة 85 مسؤولاً وموظفًا، خلال الفترة الماضية للنيابة الإدارية لارتكابهم مخالفات إدارية، فضلا عن إحالة 3 أخرين للنيابة العامة للتحقيق معهم في مخالفات مالية.

وقال سكرتير عام الغربية، في تصريحات خاصة لـ " مصراوي": "نحارب الفساد بكل بقوة وحزم، موضحًا أن قيادات المحافظة تقف بالمرصاد للحفاظ على المال العام، وعدم السماح بالمساس بحقوق الدولة والمواطنين، أو تجاوز القانون".