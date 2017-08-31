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بالصور.. محافظ الأقصر يشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بعيد الأضحى

11:58 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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الأقصر - محمد محروس:

نظمت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بنادي التجديف لمشاركة الأطفال الأيتام بجمعيات الشبان المسلمين والشابات المسلمات بمشاركة أطفال جمعيات جنود المسيح، وأصدقاء الكتاب المقدس احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الاحتفالية تقديم كورال قصر ثقافة الطفل عدد من الأغاني الوطنية والفلكورية والتراثية وعدد من الأدعية الدينية، كما جرى تقديم الهدايا للأطفال لإدخال البهجة إلى قلوبهم.

حضر الاحتفالية محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من مسئولي دار الأيتام بالمحافظة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، فيما أعرب محافظ الأقصر عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد.

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