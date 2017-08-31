محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لاستعراض خطط تطوير محور المحمودية.

وقال محافظ الإسكندرية في بيان له: "إن الرئيس السيسي وجه بأهمية الاستمرار في تطوير الخطط الخاصة بتنفيذ المحور بمختلف جوانبها، وإعادة عرضها عليه فور الانتهاء منها، حتى يمكن البدء في التنفيذ في أقرب وقت وإنجاز المحور الجديد خلال فترة قصيرة" .

وأوضح المحافظ، أنه خلال الاجتماع، جرى استعراض الخطط المقترحة لإنشاء محور المحمودية تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية، والذي سيمتد بطول نحو ٢١ كم من الكيلو ٥٦ مخرج راكتا شرق الإسكندرية، حتى الكيلو ٧٧.١ بمضي الهويس بالدخيلة، ليساهم ذلك في تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري وسرعة الانتقال في نطاق المحافظة، وسيربط المحور المزمع إنشاؤه بالمحاور الداخلية للمدينة، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، علاوة على تقليل الفاقد من مياه نهر النيل بعمل الصيانة الدورية للمسار، ومنع رمي أية مخلفات في مجرى المياه بالمحمودية، ورفع كافة مظاهر التلوث وبعث الطاقة الإيجابية من خلال المظهر الجمالي للمحور، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، فضلاً عن تفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات .

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أيضًا أهمية أن يتم تنفيذ محور المحمودية بناءً على تخطيط متكامل، يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، وكذا مراعاة إنشاء شبكة صرف أمطار منفصلة عن محطات الصرف الصحي بما يضمن منع ارتفاع مناسيب المياه خلال موسم الأمطار.

وأشار الرئيس، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافقها على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز جهود الارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قدم المحافظ الشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل للإسكندرية ولهذا المشروع المهم الذي تقوم على تنفيذه القوات المسلحة، والتي تبذل جهدها في تنفيذ وإنجاز المشروعات القومية على أرض الإسكندرية.

وأشار إلى أن جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارة الري والإسكان والقيادات الأمنية والجامعة، قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب وحتى اليوم، لتنفيذ توصيات الرئيس خلال المؤتمر، والوقوف على أنسب مقترحات التطوير والتحديات والمعوقات للمشروع، لتذليلها وإنجاز المشروع في الوقت المحدد له .