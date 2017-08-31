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​بعد طرح لحوم سودانية بأسعار مخفضة.. مواطنون: "كويس لكن مش زي البلدي"

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مصراوي Masrawy

​بعد طرح لحوم سودانية بأسعار مخفضة.. مواطنون: "كويس لكن مش زي البلدي"

12:01 ص الخميس 31 أغسطس 2017

ارشيفية

​كتبت- عايدة رضوان:

أمام أحد المجمعات الاستهلاكية بوسط القاهرة، وقف عدد من المواطنين لشراء اللحوم السودانية المبردة والمجمدة، والتي طرحتها وزارة والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المُبارك.

وطرحت وزارة التموين، اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و60 جنيهًا للحوم المجمدة، و75 جنيها للحوم المبردة (ضأن سوداني)، في محاولة لتوفير اللحوم للمواطنين في ظل ارتفاع اللحوم البلدية.

ويقول المواطن رفعت أحمد، إن سعر اللحم السوداني ارتفع لـ 85 جنيهًا عوضًا عن 80 جنيه، مضيفًا: "كنت بشتريه بـ 60 و65 وبـ 70 جنيه لكن زاد قبل العيد لـ 85 جنيه".

وتابع أحمد في حديثه لمصراوي: "اللحم السوداني كويس، ومقدور عليه، ومانقدرش نشتري غيره لأن البلدي غالي قوي".

وتقول السيدة نعيمة، إنها لم تعد تمتلك المقدرة على شراء اللحم البلدي، مضيفةً: "اللحم السوداني كويس لكن مش زي البلدي".

وتابعت نعيمة: "الناس غلابة ومش قادرة تشتري البلدي، بسبب إمكانياتها ولأن عدد أفراد الأسرة كتير"، مختتمةً حديثها: ""أنا بجيب لحمة سوداني ولحمة مجمدة لكن أنا نفسي أشتري كيلو واحد بلدي".

واشتكى عدد من المواطنين، من الزحام المتواصل أمام جزاري المجمعات الاستهلاكية، ويقول مواطن - رفض ذكر اسمه : "على طول فيه زحمة، ومش كل المنافذ فيها لحمة، ومش متوفرة كل يوم"، متابعًا: "أنا باجي بقالي 4 أيام عشان أشتري لحمة، الناس ممكن تستنى ساعات عشان مش واثقة إنها بكرة هتلاقي".

وطالب أحد المواطنين، وزير التموين بتحديد كمية معينة من اللحم لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه قد ينتظر أحيانا لساعات دون أن يتمكن من شراء حاجته من اللحوم، قائلًا: "مش بلحق اشتري لحمة بسبب الزحمة وبسبب إنهم مش محددين كمية معينة لكل مواطن، فممكن استنى ساعات وفالآخر اللحمة تخلص".

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مصراوي Masrawy

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