" دعم مصر" يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

كتبت-مروة شوقي:

‏‫بعث ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب السويدي، عن أمله أن تحقق مصر بقيادة السيسي كل ماتصبو اليه من امال وطموحات.

وقال ائتلاف دعم مصر، فى برقيته للرئيس: "ياسيادة الرئيس سير على بركة الله فالشعب المصري العظيم يقدر تضحياتكم الكبيرة وغير المسبوقة في الحفاظ على الدولة المصرية ووحدتها وسلامة أراضيها وشعبها قبل أن تحظى بثقة المصريين وتتولى منصب رئيس الجمهورية والشعب المصري برجاله ونسائه وشبابه وشيوخه".

وتابع: "العالم كله لا يمكن أن ينسى أبدًا أنكم ياسيادة الرئيس نجحتم وبكل كفاءة واقتدار ليس في تخليص مصر فقط من حكم الفاشية الدينية بل منطقة الشرق الأوسط بأسرها".