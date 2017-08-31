أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اجتماع أمني "ليبي - إيطالي" رفيع المستوى في طرابلس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع أمني "ليبي - إيطالي" رفيع المستوى في طرابلس

11:51 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

طرابلس - (أ ش أ): 

عقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماع أمني ليبي - إيطالي جمع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من البلدين، وفق ما نشره مكتب الإعلام الأمني عبر صفحة وزارة الداخلية الليبية على موقع «فيسبوك».

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر، ورئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف العقيد فرج البرنوص، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

ومثل الجانب الإيطالي في هذا الاجتماع كلٌا من المدعي العام الإيطالي لشؤون الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب فرانكو روبيرتي، ومديرا إدارتي شرطة المكافحة والعمليات والخدمات المركزية بوزارة الداخلية الإيطالية وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية ، إن مدير إدارة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر أكد أن هذا الاجتماع ناقش الإعداد لمسودة التفاهم المبرمة بين البلدين الصديقين؛ للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأوضح أن الاجتماع «هو خطوة أولى لاجتماعات أمنية لاحقة.

وكشف مدير جهاز المباحث الجنائية المكلف العقيد فرج البرنوص أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على دعم المختبرات الجنائية الليبية من الجانب الإيطالي، منوهًا إلى أنه سيتم تفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا للحد من الجرائم وكشف الفساد.

من جهته عبر المدعي العام الإيطالي لشؤون الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، فرانكو روبيرتي، عن سعادته بهذا الاجتماع الذي قال إنه يعتبر نقطة وصل بين البلدين في كافة المجالات الأمنية حسب وصفه.

وقال روبيرتي في تصريح صحفي لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن هذا اللقاء هو الثاني، وسيكون هناك لقاء مقبل مع (رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق) الصور منتصف أكتوبر القادم لوضع القواعد الأساسية لاجتماع اليوم.

وأوضح المدعي العام الإيطالي أن اجتماع اليوم تطرق إلى قضايا تهريب البشر والوقود والحد منها، في إطار تعاون أمني ليبي إيطالي لأننا نتقاسم التاريخ والمصلحة المشتركة مع الشعب الليبي حتى تعم الفائدة للبلدين الصديقين، وفق ما نقله مكتب الإعلام الأمني.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حفتر يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الوضع في ليبيا

    أخبار

  • الجيش اللبناني يرفع علم إسبانيا تضامنا مع ضحايا هجوم برشلونة

    أخبار

  • ضبط شحنة ذخيرة بمطار ليبي قادمة من تركيا

    أخبار

  • الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: تدمير جرافة كانت تحمل إرهابيين وأسلحة

    أخبار

إعلان

a8affdc0b5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش