مجهولان يقتلان عاملا رميا بالرصاص أخذا بالثأر في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

لقي عاملا مصرعه اليوم الأربعاء، على يد مجهولان أمطراه بالرصاص وفرا هاربان بمنطقة البدرشين، بسبب خصومة ثأرية.

تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين، إشارة من مستشفى بدائرة المركز بوصول عامل جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

دلت التحريات بأنه حال سير المتوفي أطلق شخصان النيران عليه، وذلك بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمتوفي.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتكثيف الجهود لكشف هوية المتهمان وسرعة ضبطهما، حرر محضر بذلك وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.