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مجهولان يقتلان عاملا رميا بالرصاص أخذا بالثأر في البدرشين

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مصراوي Masrawy

مجهولان يقتلان عاملا رميا بالرصاص أخذا بالثأر في البدرشين

11:40 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مجهولان يقتلان عاملا رميا بالرصاص أخذا بالثأر في البدرشين

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي عاملا مصرعه اليوم الأربعاء، على يد مجهولان أمطراه بالرصاص وفرا هاربان بمنطقة البدرشين، بسبب خصومة ثأرية.

تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين، إشارة من مستشفى بدائرة المركز بوصول عامل جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

دلت التحريات بأنه حال سير المتوفي أطلق شخصان النيران عليه، وذلك بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمتوفي.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتكثيف الجهود لكشف هوية المتهمان وسرعة ضبطهما، حرر محضر بذلك وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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