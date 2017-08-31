بعد التعرف عليها.. تسليم الجثة الأخيرة في حادث أتوبيس بني سويف لذويه

بني سويف ــ أحمد كامل:

تسلم أهالي، الجثة الأخيرة في حادث سقوط أتوبيس نقل عام بالطريق الصحراوي ببني سويف، بعد التعرف عليها، اليوم الأربعاء، بمشرحة مستشفى ناصر المركزي، وتبين أنها لطالب في الفرقة السادسة بكلية الطب، ويدعى "محمود فتحي حسن محمد" 26 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا.

كانت محافظة بنى سويف، شهدت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم "20047" تابع لشركة الوجه القبلي للنقل، من أعلى نفق على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، قبل بوابة تحصيل الرسوم بمدخل المحافظة، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 41 آخرين.