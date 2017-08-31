10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بدعم اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عبر أجوائها، وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ترحيب بلاده بجهود الدول الصديقة التي تدعم الوساطة الكويتية.

1- الأسد: المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء حتى استعادة الأمن والأمان إلى الأراضي السورية كافة، مشيرا إلى أن التغير في المواقف الدولية ارتسم على إيقاع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه وما هو أهم من هذه المواقف هو اقترانها بأفعال تفضي إلى وقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سورية.

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2- المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب تعهد بدعم اليابان

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - أرشيفية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تحدثا عبر الهاتف، وأكدا تعاونهما الوثيق والمتواصل في الجهود الرامية لمواجهة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق الأراضي اليابانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأضافت: "ترامب تعهد بدعم اليابان".

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3- وزير خارجية قطر: تسوية الأزمة الخليجية من خلال التزامات وليس إملاءات جماعية

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ترحيب بلاده بجهود الدول الصديقة التي تدعم الوساطة الكويتية، مشيرا إلى أن تسوية الأزمة الخليجية يجب أن تكون من خلال التزامات وليس إملاءات جماعية.

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4- نصر الله عن التفاوض مع داعش: كان هذا هو الطريق الوحيد

الأمين العام لحزب الله حسن نصر - أرشيفية

علق الأمين العام لحزب الله حسن نصر على قضية التفاوض مع تنظيم "داعش": "لدينا في لبنان قضية إنسانية وطنية هي قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين من قبل داعش منذ عدة سنوات، مضيفًا: "كان الطريق الوحيد لحل هذه القضية هو التفاوض مع هؤلاء المسلحين".

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5- المتحدث باسم الخارجية الإيرنية: تصريحات وزير خارجية الإمارات "وهمية"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية برهام قاسمي - أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرنية ، بهرام قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية الإماراتي حول الدور الإقليمي الإيراني "غير صحيحة ووهمية وغير بناءة".

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6- ماتيس: الحل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لا يزال ممكنًا

وزير الدفاع الأمريكي في تل أبيب في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء، أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا لوضع حدّ لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

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7- العبادي: اتفاق حزب الله مع "داعش" "إهانة للشعب العراقي"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق إهانة للشعب العراقي"، وذلك تعليقًا على الاتفاق بين حزب الله ومسلحي التنظيم.

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8- لافروف: ليس لدى روسيا معلومات عن هجوم محتمل ضد إسرائيل

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو في 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم - الأربعاء- إن بلاده لا تمتلك أي معلومات عن نية أحد كان للهجوم على إسرائيل.

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9- الأمين العام للأمم المتحدة: يجب رفع الحصار عن غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أرشيفية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس إن إسرائيل يجب أن ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف: ""غزة تريد حلولا لمشاكلها، ولكن في نفس الوقت أنا أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني".

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10- قرقاش: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح في الحرب اليمنية

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، له اليد الطولى في تحالفه مع الرئيس اليمين السابق علي عبدالله صالح في الحرب اليمنية.

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