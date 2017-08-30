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البنتاجون: هناك نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان حاليا

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مصراوي Masrawy

البنتاجون: هناك نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان حاليا

11:34 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

البنتاجون: هناك نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان حاليا

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان في الوقت الراهن، أعلى بصورة ملحوظة مما تم إعلانه حتى الآن.

وقال كينيث إف ماكينزي، مدير الأركان العامة، اليوم الأربعاء في واشنطن، إن هناك نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في الوقت الراهن، وكان البنتاجون يتحدث حتى الآن عن وجود 8400 جندي فقط.

وأوضح ماكينزي أن البيانات الجديدة لا تعني زيادة في عدد القوات، بل إنها تعود فقط إلى طريقة مختلفة في الإحصاء قامت على احتساب العسكريين الذين خدموا لمدة قصيرة في أفغانستان.

من جانبها، قالت دانا وايت، المتحدثة باسم البنتاجون، إن وزير الدفاع جيمس ماتيس عزم على توفير الشفافية، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في نشر الأرقام الفعلية علانية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن، في الأسبوع الماضي، أن بلاده تعتزم تعزيز دورها في أفغانستان، وكلف ماتيس رئيس الأركان جوزيف دانفورد بطرح توصيات تتعلق بهذه الخطوة.

تعتبر مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان الحرب الأطول التي خاضتها الولايات المتحدة، وذلك على مدار نحو 16 عاما، وبالرغم من ذلك، فإن الوضع الأمني هناك شهد تدهورا متكررا في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن تقريرا للحكومة الأمريكية، نشر مطلع الشهر الحالي، ذكر أن ستة آلاف و769 فردا من قوات الأمن الأفغانية سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك خلال المعركة ضد التمرد المتصاعد في أفغانستان

كما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أنه اعتبارا من يوليو الماضي قتل 1662 مدنيا وأصيب 3581 خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

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