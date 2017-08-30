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البحرية الليبية تحتجز ناقلة وقود اجنبية وجرافة صيد مالطية

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مصراوي Masrawy

البحرية الليبية تحتجز ناقلة وقود اجنبية وجرافة صيد مالطية

11:30 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

البحرية الليبية تحتجز ناقلة وقود اجنبية وجرافة صيد مالطية

ارشيفية

طرابلس - (د ب أ):

قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إن القوات البحرية أرغمت، اليوم الأربعاء، ناقلة وقود أجنبية وجرافة صيد مالطية على التوجه إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد أن تمكَّن جهاز حرس السواحل من توقيفهما داخل المياه الإقليمية شمال مدينة زوارة غرب البلاد.

وأوضح قاسم، في تصريحات تلقتها "بوابة الوسط" أن ناقلة الوقود الأجنبية التي جرى توقيفها تدعى "ريكس" وترفع علم تنزانيا ومسجلة في دولة زنجبار، وعلى متنها عشرة أشخاص من جورجيا وتركيا والهند، مشيرًا إلى أنها محملة بمليون و160 ألف لتر من وقود"الديزل".

وأضاف قاسم أن احتجاز الناقلة وجرافة الصيد المالطية في المياه الليبية يأتي "في إطار مواجهة البحرية الليبية عمليات التهريب والقرصنة على ثروات الليبيين".

وأشارإلى أنه أُلقي القبض على طاقم الناقلة والجرافة، وتسليمهم إلى قاعدة طرابلس لاتخاذ ما يلزم حيالهم من قبل السلطات الليبية.

وأشار العميد قاسم، إلى أن طاقم الجرافة المالطية مكون من خمسة أفراد، بينهم إيطالي وأربعة مصريين، مؤكدا إبلاغ النائب العام في طرابلس بالواقعتين للتحقيق فيهما.

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