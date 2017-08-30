الشرطة تؤكد وفاة ستة أشخاص في حادث غرق سيارة بمدينة هيوستن الأمريكية

لوس أنجليس - (د ب أ):

أكد إيد جونزاليس، قائد الشرطة في مقاطعة هاريس الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة ستة من أفراد عائلة في سيارة غارقة في مجرى مائي غمرته مياه الفيضان في شمال شرق مدينة هيوستن بعد العثور على سيارتهم بعد انحسار المياه.

وقال جونزاليس في مؤتمر صحفي: "لدينا ستة قتلى هنا في مكان الحادث داخل السيارة، منهم الجدان وعمرهما 81 و 84 عاما، وحفيدتهما 16عاما، وصبي 14 عاما، وطفل 8 أعوام.

وفي صباح الأحد الماضي، حاول نواب قائد شرطة مقاطعة هاريس انقاذ الركاب المحاصرين في السيارة، التي كانت على عمق متر على الأقل تحت الماء فى جرينز بايو ولكن لم يتمكنوا سوى من انقاذ رجل تشبث بشجرة.

وكانت مياه الفيضانات تتحرك بسرعة كبيرة ولم يتمكن رجال الانقاذ من الوصول الى السيارة بعد غمرها بالمياه.