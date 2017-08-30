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أيمن يونس: مفتاحان للفوز على أوغندا.. وهذه هي المشكلة

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أيمن يونس: مفتاحان للفوز على أوغندا.. وهذه هي المشكلة أيمن يونس: مفتاحان للفوز على أوغندا.. وهذه هي المشكلة

التحرير

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أكد أيمن يونس نجم الأسبق، أن مباراة أوغندا غدًا، ستكون صعبة للغاية على منتخبًا الوطنى خصوصاً أول نصف ساعة، مشيرًا إلى ضرورة الأستحواذ وإقناعهم إننا الأقوى من بداية المباراة، ومن ثم يأتى دور المهارات الفردية، والتى توجد فى الفريق فى عدد من اللاعبين أمثال محمد صلاح وترزيجيه وعبدالله السعيد،والقادرين على خوض فكرة الفوز لمنتخب .

وأضاف "يونس" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن فريق أوغندا عشوائي وقد يتسبب فى مشاكل كثيرة لمنتخبنا الوطنى، ولذلك يجب على اللاعبين إستيعاب هذا من بداية المباراة.

وعند سؤاله عن إمكانية تحقيق هذا الجيل حلم الوصول للمونديال قال :-" قال هذا الجيل مختلف عن الأجيال السابقة، فهو تعود على الحلم وأن يصدقه، فكثيراً منهم حلم بالوصول لأكبر أندية أوروبا وأستطاعوا الوصول واللعب فى أعظم وأقوى الأندية فى العالم، مثال محمد صلاح ومحمد الننى وحجازى، مشيرًا إلى أن هذا الجيل عند مشاركته فى ستكون مشاركته إيجابية وليس لمجرد المشاركة.

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كما أوضح أيمن يونس التشكيل المتوقع من وجهة نظره للبدء فى مباراة أوغنداً غداً كالأتى : 

فى حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد فتحى، أحمد حجازى، سعد سمير، محمد عبد الشافى
فى الوسط : محمد الننى، طارق حامد، محمد صلاح، عبد الله السعيد، تريزيجيه
فى الهجوم : عمرو جمال

يذكر أن الوطنى يدخل اللقاء غدًا متربعًا على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين على أوغندا، بينما يحتل المنتخب الغانى المركز الثانى بنقطة وحيدة، فيما يأتى منتخب الكونغو فى المركز الرابع دون نقاط.

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التحرير

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