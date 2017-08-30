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وليد صلاح الدين: هذا «الصاعد» سيغني الأهلي عن أي مهاجمين (فيديو)

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وليد صلاح الدين: هذا «الصاعد» سيغني الأهلي عن أي مهاجمين (فيديو) وليد صلاح الدين: هذا «الصاعد» سيغني الأهلي عن أي مهاجمين (فيديو)

التحرير

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قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر ليس في حاجة لضم مهاجم جديد، في وجود عدد وافر من المهاجمين، بوجود المغربي وليد أزارو، والنيجيري جونيور أجاي، وعماد متعب، ومروان محسن.

وأضاف «أمير الموهوبين»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء لـ «قناة الأهلي»، أن المستوى الجيد الذي يظهر به الصاعد أحمد ياسر ريان يجعل الفريق الأحمر في غنى عن ضم مهاجم آخر للفريق الأحمر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حسام البدري، المدير الفني عليه أن يمنحه الفرصة وعدم التعاقد مع مهاجم اجنبي كما يتردد لأن ذلك سيجعل فرصة اللاعب الشاب شبه معدومة. 

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وقاد «ريان» المارد الأحمر، مساء اليوم الاثنين، للفوز على النصر بهدفين سجلهما وحده، خلال اللقاء الودي بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

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التحرير

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