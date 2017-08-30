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بالمواعيد.. ننشر جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الدورى الممتاز (أ) للموسم الجديد 2017/2018 وشمل المواعيد وملاعب المباريات وفترات التوقف.

ومن المقرر أن تكون ضربة البداية باستاد كلية الشرطة فى اللقاء الذى سيجمع فريق الداخلية امام بتروجيت فى الـ5:00 مساءًا فى الـ9 من سبتمبر المقبل.

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وقررت لجنة المسابقات بأتحاد الكرة إرجاء إعلان مواعيد الأسابيع الأربعة الأخيرة لحين إيضاح مواقف الفرق المشاركة في المنافسة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص من حيث المواعيد.

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