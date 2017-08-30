بالمواعيد.. ننشر جدول مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الدورى الممتاز (أ) للموسم الجديد 2017/2018 وشمل المواعيد وملاعب المباريات وفترات التوقف.

ومن المقرر أن تكون ضربة البداية باستاد كلية الشرطة فى اللقاء الذى سيجمع فريق الداخلية امام بتروجيت فى الـ5:00 مساءًا فى الـ9 من سبتمبر المقبل.

شاهد أيضا اتحاد الكرة يُعلن موعد الجولة الأولى للأهلي والزمالك في الدوري مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة يخطط لإفساد إنشاء رابطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة يتراجع عن مقاطعة «بي إن سبورت»

وقررت لجنة المسابقات بأتحاد الكرة إرجاء إعلان مواعيد الأسابيع الأربعة الأخيرة لحين إيضاح مواقف الفرق المشاركة في المنافسة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص من حيث المواعيد.