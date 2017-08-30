الأعلى للجامعات يرفع مصروفات المدن الجامعية إلى 350 جنيه شهريًا

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، اتخاذ المجلس قرارًا برفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيهًا بدلا من 165 جنيه شهرياً مثلما كانت في العام الماضي.

وقال راشد، في تصريح خاص لمصراوي، إن القرار اتخذ خلال اجتماع المجلس الأخير في 19 أغسطس الجاري، وانتهى إلى تحديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بـ 350 جنيهًا بعد طلب الجامعات زيادتها.

وأوضح راشد أن القرار تضمن تحديد الإقامة مع التغذية بـ 350 جنيه و150 جنيه للإقامة بدون تغذية، لافتًا إلى أن التكلفة الفعلية لطالب المدينة الجامعية تبلغ أكثر من ألف جنيه شهريا.

وشدد راشد على أن الجامعات تراعي جميع الحالات التي تستحق الدعم أو الإعفاء بحيث لا يحرم طالب من الإقامة فى المدن الجامعية بسبب الرسوم والمصروفات الدراسية العادية والتكفل بالرعاية الصحية وعلاج جميع الطلاب بالمجان.