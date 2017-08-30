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حبس ضابط شرطة 4 أيام لتعديه على وكيل النائب العام بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

حبس ضابط شرطة 4 أيام لتعديه على وكيل النائب العام بالإسماعيلية

11:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

حبس ضابط شرطة 4 أيام لتعديه على وكيل النائب العام بالإسماعيلية

الإسماعيلية – إنجي هيبة: 

قرر المستشار عمرو سامي رئيس استئناف الإسماعيلية المحامي العام الأول لمدن القناة، اليوم الأربعاء، حبس ضابط شرطة برتبة نقيب "محمد.ص.م" يعمل بقوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، بمقر النيابة العامة، بالسب والقذف محاولاً التعدي عليه باليد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود الإثبات من موظفي ووكلاء النيابة شهود الواقعة في البلاغ المقدم من وكيل نيابة كلية بالإسماعيلية، ويحمل رقم 7004 جنح ثالث يتهم ضابط شرطة بالتعدي عليه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن ضابط شرطة برتبة نقيب اعتدى بالسب والقذف وألفاظ خارجة على أحد وكلاء النائب العام بنيابة الإسماعيلية الكلية داخل مكتبه، محاولاً الاعتداء عليه، وأن الضابط برتبة نقيب يعمل بمديرية أمن الإسماعيلية كان في مأمورية لتأمين أحد المتهمين أثناء العرض على النيابة.

ووقعت مشادة بين الضابط وفرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام داخل مقر النيابة الكلية، وتطورت هذه المشادة إلى تعدٍّ بالسب على فرد الحراسة، الذي توجه بشكوى إلى وكيل النائب العام، ولحق به الضابط المذكور إلى داخل مكتب وكيل النيابة، معتديًا بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة، الذي تقدم بمذكرة سجل فيها تفاصيل الواقعة.

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