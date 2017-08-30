مصدر: علاء حسانين لن يغادر قسم أبو النمرس لهذا السبب

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، أن النائب البرلماني السابق علاء حسانين، لن يخلي سبيله من قسم شرطة أبو النمرس اليوم الاربعاء.

وكشف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أنه بفحص حسانين جنائيًا تبين أنه مطلوب على ذمة 4 قضايا "2 بالقاهرة، و2 بمحافظة بني سويف".

وأوضح المصدر، أنه سيتم الرجوع إلى النيابة العامة للوقوف على تورط المتهم في تلك القضايا من عدمه، ومن ثم يتم تحديد موعد إخلاء سبيله.

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور.

كان المحامي محمد المسلاوي، دفاع علاء حسانين دفع بكيدية البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة مفتقدة الدليل، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 مليون دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل.

وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا إخلاء سبيل موكله.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.