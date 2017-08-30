سعاد صالح للحجاج: مشاهدة مباراة مصر وأوغندا «إثم» (فيديو)

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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للحجاج مشاهدة مباراة كرة القدم التى ستقام غداً بين منتخبى مصر وأوغندا، لأن ذلك يشغله عن أداء مناسك الحج، مضيفةً: «لا يجوز لفرد في الحج يتجرد تمامًا من أعمال الدنيا، ويتفرغ للصلة مع الله تمامًا، فهذا غير مستحب».

وأضافت صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، المذاع عبر قناة «النهار»: «لو حدث وأن شاهد الحاج المباراة سيكون قد ارتكب إثمًا؛ لأنه سيكون مخالف للجماعة وعبادات الحج، كما أنه لا يجوز سماعها في الراديو أو الموبايل».

