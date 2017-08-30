محافظ أسيوط يحيل مسئولي قسم اللحوم للتحقيق لامتناعهم عن توزيعها للمواطنين

أسيوط - أسامة صديق:

أحال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مسئولي توزيع اللحوم بالشركة المصرية لتوزيع وتجارة الجملة بأسيوط، ومفتش التموين المسئول إلى التحقيق على خلفية توقف العاملين بالقسم عن بيع اللحوم للمواطنين وادعاؤهم نفاذ الكمية المعروضة على الرغم من وجودها بالثلاجات الخاصة بفرع الشركة المصرية بشارع رياض وسط مدينة أسيوط.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة تفقد فيها محافظ أسيوط حالة الأسواق، ومنافذ البيع بمدينة أسيوط، وأمر بتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم.

كان محافظ أسيوط، أثناء تفقده لمنافذ توزيع اللحوم بمدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لفت انتباهه عدم وجود لحوم معروضة بمنفذ الشركة المصرية، وتساؤلات المواطنين عن اللحوم، ما جعله يوجه تعليمات بعرض كافة اللحوم بالمنفذ للبيع للمواطنين.

واستمع محافظ أسيوط لشكوى المواطنين، وأمر بتوزيع اللحوم للمواطنين وتوفير احتياجاتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المسئولين عن ذلك للتحقيق.