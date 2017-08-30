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مطار القاهرة يتسلم منشور بسعر الدولار الجمركي الجديد تمهيدًا لتطبيقه

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يتسلم منشور بسعر الدولار الجمركي الجديد تمهيدًا لتطبيقه

10:27 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مطار القاهرة يتسلم منشور بسعر الدولار الجمركي الجديد تمهيدًا لتطبيقه

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تلقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منشور وزارة المالية رقم 23 لعام 2017، والصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بخصوص صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرى طبقا لقرار عمرو الجارحي وزير المالية، على أن يتم العمل به بدءً من الجمعة الأول سبتمبر وحتى 30 من نفس الشهر.

وتضمن المنشور أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 16 جنيها، واليورو إلى 19.08 جنيها، والجنيه الاسترليني 20.62 جنيها، والريال السعودي 4.26 جنيها، والدينار الكويتي 53.02 جنيها.

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مصراوي Masrawy

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