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مدرب أوغندا: سعيد بمواجهة الفراعنة.. وجاهزون للتحدي (فيديو)

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مدرب أوغندا: سعيد بمواجهة الفراعنة.. وجاهزون للتحدي (فيديو) مدرب أوغندا: سعيد بمواجهة الفراعنة.. وجاهزون للتحدي (فيديو)

التحرير

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قال موسيس باسينا، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه جاهز للتحدي في مواجهة نظيره المصري، مشيرًا إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة لخطة المباراة.

وأضاف «باسينا»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة ON sport، أنه حصل على الوقت المناسب للتحضير للمباراة، خاصة أنه كان مساعدًا للمدير الفني السابق، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن منتخب بلاده، مضيفًا أنه سعيد بمواجهة الفراعنة مؤكدًا أنه أمر مميز لفريقه.

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ويواجه  الوطني، نظيره الأوغندي غدًا الخميس في «كمبالا» ضمن مباريات الجولة الثالثة،  من تصفيات 2018، قبل أن تجمعهما مجددًا مواجهة الجولة الرابعة يوم ٥ سبتمبر المقبل. 

 

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التحرير

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