إحالة 42 شخصًا بوحدتين صحيتين بكفر الشيخ للتحقيق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 42 شخصًا "أطباء، وموظفين، وإداريين" بالوحدتين الصحيتين، بقريتي الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، التابعتين لمركز مطوبس، للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية، بمجلس مدينة مطوبس، لثبوت تغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، ما أدى إلى تعطل سير العمل بالوحدتين.

كما قرر رئيس مركز ومدينة مطوبس، إرسال خطابات رسمية للجهات المعنية، التي تتبعها الوحدة الصحية بقرية خان الجنى، التابعة لمركز مطوبس، ومركز شباب قريتي وقف بحري، وبرج مغيزل، يطلب فيها إفادات تشمل حصر عدد الموظفين والعاملين فيها، وهويتهم، تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق، بعد ثبوت تغيبهم عن العمل وعدم تمكنه من كشف أسمائهم.

كان رئيس مركز ومدينة مطوبس، توجه للوحدة الصحية بقرية الجزيرة الخضراء، وتبين وجود 3 موظفين فقط، وغياب 25 شخصًا، وزيارة الوحدة الصحية بقرية برج مغيزل، وتبين غياب مديرة الوحدة، وطبيبين، و14 موظفًا وإداريًا، وفى زيارته للوحدة الصحية بقرية خان الجنى، تبين وجود عامل واحد فقط، وبسؤاله عنهم، وعن دفاتر الحضور والانصراف، أفاده العامل قائلًا: "أنا ما أعرفش حاجه"، بحسب قول رئيس المدينة.

كما توجه رصاص، إلى قريتي وقف بحري، وتبين غلق مركز شباب القرية بالأقفال، وعدم وجود أي موظف أو عامل أثناء مواعيد العمل الرسمية، ولم يستطيع حصر عدد الموظفين، أو العاملين فيه، ونفس الأمر، عندما توجه لمركز شباب قرية برج مغيزل، اكتشف غلق مركز الشباب بالأقفال وعدم وجود أي عامل أو موظف به.

وأكد اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه أحال مديرتي الوحدتين الصحيتين بالقريتين المذكورتين للتحقيق، وذلك لثبوت ضعف الإشراف الإداري منهما، موضحًا أن الوحدتين تعانيان من سوء حالة النظافة.