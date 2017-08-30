الأسد: المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء

دمشق - (أ ش أ):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء حتى استعادة الأمن والأمان إلى الأراضي السورية كافة، مشيرا إلى أن التغير في المواقف الدولية ارتسم على إيقاع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه وما هو أهم من هذه المواقف هو اقترانها بأفعال تفضي إلى وقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سورية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السوري بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، مع حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية.