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الافراج عن أحد المشتبه بهم في الاعتداء بالسكين قرب قصر باكينجهام

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مصراوي Masrawy

الافراج عن أحد المشتبه بهم في الاعتداء بالسكين قرب قصر باكينجهام

10:05 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الافراج عن أحد المشتبه بهم في الاعتداء بالسكين قرب قصر باكينجهام

الشرطة البريطانية

لندن - (أ ف ب):

أفرجت الشرطة البريطانية التي تحقق في الاعتداء بالسكين خارج قصر باكينجهام في لندن، عن مشتبه به، الأربعاء، لكنها تركت رجلا آخر موقوفا قيد التحقيق.

وأعلنت الشرطة في بيان: "الإفراج عن رجل ثلاثيني أوقفه محققون في قضية الاعتداء الارهابي قرب قصر باكينجهام، الأحد 27 أغسطس، في غرب لندن من دون اتخاذ أي إجراء آخر".

ولا يزال رجل يبلغ 26 عاما من لوتون شمال لندن، أوقف في مكان الاعتداء للاشتباه به في التسبب بأضرار جسدية خطيرة والاعتداء على الشرطة، قيد التحقيق حتى الأول من سبتمبر.

وقالت السلطات إن هذا المشتبه به كان معه سكين كبير طوله 1,2 مترا فتوجه عناصر من الشرطة لاعتقاله وخلال عملية الاعتقال أصيب شرطيان بجروح طفيفة في ذراعيهما، قبل أن يتم اقتياده الى خارج قصر باكينغهام.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كرر عبارة "الله وأكبر"، وأنها استخدمت الغاز المسيل للدموع لشلّ حركته.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب دين هايدون: "نعتقد أن الرجل تصرف بشكل فردي ولا نبحث عن مشتبه بهم آخرين في هذه المرحلة".

وأضاف: "لا يمكن التكهن بما كان ينوي الرجل أن يفعل، إنما هذا الأمر سيتم تحديده خلال التحقيق"، مؤكدا أن الأمر الوحيد الصحيح هو أننا نحقق بعمل ارهابي حاليا.

وقتل في بريطانيا 35 شخصا في ثلاثة اعتداءات ارهابية في لندن ومانشستر منذ مارس.

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