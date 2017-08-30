رئيس نيجيريا يحضر اول اجتماع لمجلس الوزراء منذ خمسة اشهر

أبوجا - (أ ف ب):

حضر رئيس نيجيريا محمد بوخاري، الأربعاء، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر اجتماعا لمجلس الوزراء وذلك بعد اقامة مطولة في لندن حيث عولج من مرض لم يكشف عن طبيعته.

والجنرال السابق، البالغ من العمر 74 عاما، الذي عاد إلى نيجيريا، في 19 أغسطس، بعد غياب لاكثر من مئة يوم، يعمل "من منزله" منذ عودته ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ولا الاجتماعات التي سبقت سفره في بداية مايو 2017.

ورأس بخاري اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي بعد ان التقى المنتخب الوطني النسائي لكرة السلة الذي فاز بالكاس الافريقية في مالي الاحد.

وفي صورة نشرتها الرئاسة ظهر بخاري وهو يرفع الكأس الذي فاز به المنتخب ويبتسم إلى جانب عناصر المنتخب ونائب الرئيس ييمي اوزينباجو.

وتم الغاء اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي دون تقديم تفسير ما غذى اشاعات بشان اعتلال صحة الرئيس.

غادر محمد بخاري نيجيريا، في 7 مايو، إلى لندن حيث أمضى شهرين في بداية 2017 لاسباب صحية. ولم يكشف ابدا عن طبيعة مرض الرئيس رسميا.

وفي مارس عند عودته من زيارته الاولى للندن، أكد أنه "لم يسبق أن كان مريضا إلى هذا الحد" وتخلى عن مسؤولياته الرسمية إلى نائبه.

وأدى غياب توضيح رسمي لطبيعة مرض الرئيس إلى كثرة الاشاعات والشكوك في البلد الذي لا يزال تحت وقع وفاة الرئيس عمرو موسى يارادوا في 2010 بعد أشهر من العلاج سرا في الخارج.

وقبل عودته تجمع، منذ بداية أغسطس، عشرات من المتظاهرين بانتظام في العاصمة أبوجا للمطالبة بعودة الرئيس او استقالته.