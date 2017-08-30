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ترامب يتعهد بدعم اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

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مصراوي Masrawy

يتعهد بدعم اليابان بعد إطلاق صاروخا باليستيا

09:52 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ترامب يتعهد بدعم اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد باستمرار التعاون مع اليابان بشأن كوريا الشمالية بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا على اليابان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تحدثا عبر الهاتف، وأكدا تعاونهما الوثيق والمتواصل في الجهود الرامية لمواجهة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق الأراضي اليابانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز "هواسونج -12" وحلق فوق جزيرة هوكايدو اليابانية.

وفي وقت سابق اليوم، اتفق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن على ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية غداة إطلاق بيونجيانج للصاروخ الباليستي.

ونقلت وكالة انباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن باك سو هيون، المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، قوله إن آبي ومون: "اتفقا على ضرورة زيادة الضغط على كوريا الشمالية إلى أقصى درجة لجعل كوريا الشمالية تأتي طوعا إلى طاولة الحوار".

كما تعهد الزعيمان بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونجيانج.

وأدان مجلس الأمن الدولي اليوم إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عبر أجواء اليابان ، ووصف التجربة الصاروخية بأنها "شائنة"، وحث بيونجيانج على اتخاذ إجراء ملموس للحد من التوترات.

وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء الإطلاق الصاروخي، وطالب بيونجيانج بالتخلي عن جميع برامج الأسلحة النووية وقذائف الصواريخ الباليستية بما يتفق مع قراراته.

وأضاف المجلس في بيان أن أحدث إطلاق صاروخي من جانب بيونجيانج "يقوض عمدا السلام والاستقرار الإقليميين ويثير مخاوف أمنية خطيرة في جميع أنحاء العالم".

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