استبعاد رئيس وحدة زراعية بالمنوفية لتعديه بالبناء على أرض زراعية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، قرارًا باستبعاد رئيس الوحدة الزراعية بدراجيل وإحالته للتحقيق، وإزالة المخالفة الخاصة به لتعديه بالبناء على الأرض الزراعية بـ"مساحة ١٣١ قواعد خرسانية" .

وكلف بيومي، أشرف مطر مساعد رئيس المدينة الإدارة الزراعية ومهندس التنظيم، بتنفيذ الإزالة بحضور اللجنة وقوات الشرطة.

وأشار إلى أن قرار استبعاد رئيس الوحدة الزراعية، لتعديه على أرض زراعية بالبناء بدون ترخيص، مخالفًا القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.