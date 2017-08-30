التموين: منعنا ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن سعر كيلو اللحم الضاني في منافذ وزارة الزراعة بـ 60 جنيها، موضحا أنه لولا تعاون وزارتي الزراعة والتموين على تلبية احتياجات السوق من اللحوم كانت سترتفع أسعارها عما هي عليها الآن.

وأضاف خلال لقائه بفضائية «أون لايف»: «الوزاة لديها قدرات عالية للذبح والتبريد والتوزيع على جميع المحافظات، ما أعطى قدرة على استيعاب أي طلبات زيادة، ولازلنا نحافظ على أسعار الدواجن، فسعر الكيلو الواحد منها بـ 31 جنيهًا».

وذكر أن الوزارة وفرت 1300 سيارة لنقل السلع والخضراوات المبردة واللحوم المجمدة؛ لتوزيعها على محافظات الجمهورية، بجانب توفير 150 طنًا من اللحوم لوزارة الأوقاف خاصة بصكوك الأضحية.

