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التموين: منعنا ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

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التموين: منعنا ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو) التموين: منعنا ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ، إن سعر كيلو اللحم الضاني في منافذ وزارة الزراعة بـ 60 جنيها، موضحا أنه لولا تعاون وزارتي الزراعة والتموين على تلبية احتياجات السوق من اللحوم كانت سترتفع أسعارها عما هي عليها الآن.

وأضاف خلال لقائه بفضائية «أون لايف»: «الوزاة لديها قدرات عالية للذبح والتبريد والتوزيع على جميع المحافظات، ما أعطى قدرة على استيعاب أي طلبات زيادة، ولازلنا نحافظ على الدواجن، فسعر الكيلو الواحد منها بـ 31 جنيهًا».

وذكر أن الوزارة وفرت 1300 سيارة لنقل السلع والخضراوات المبردة واللحوم المجمدة؛ لتوزيعها على محافظات الجمهورية، بجانب توفير 150 طنًا من اللحوم لوزارة الأوقاف خاصة بصكوك الأضحية.
 

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