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علي مصيلحي: تنقية 55 مليون بطاقة تموينية

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علي مصيلحي: تنقية 55 مليون بطاقة تموينية علي مصيلحي: تنقية 55 مليون بطاقة تموينية

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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير ، إن الوزارة حدثت بيانات الكثير من بطاقات التموين خلال فترة قصيرة، وإن قواعد البيانات ستكون جاهزة خلال الشهر المقبل. 

وأضاف خلال لقائه بفضائية «أون لايف»، أنه سيتم تشكيل لجنة بعد انتهاء إجازة العيد لتحديد الأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء؛ للتعرف على قيمة الدعم الذي يحصلون عليه وزيادته، مضيفًا: «تم تنقية 55 مليون بطاقة تموين في المرحلة الأولى، وأقصد بكلمة (تنقية)استكمال بيانات دقيقة خاصة بالذين تشملهم منظومة الدعم».

وتابع: «نعمل على تفعيل موقع إلكتروني خاص بخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم واستخراج بطاقات التموين وتسجيل كافة احتياجاتهم إلكترونيا وتعديل بياناتهم».

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