صعيدى يشتري محل 50 مترا بـ3 ملايين جنيه بـ«إسكان الغربية»

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في واقعة غير مسبوقة في تاريخ محافظة الغربية، وصل سعر محل تجارى مساحة 50 مترًا مربعًا، مبلغ 2 مليون و721 ألف جنيه، بسبب إصرار صعيدي على شرائه، في المزاد العلني لطرح المحلات التجارية ووحدات الإسكان الاستثماري التابع لمحافظة الغربية.

وأصر "الصعيدي" الرجل الخمسيني، على شراء المحل، في الوقت الذي نافس فيه آخرون للحصول عليه، لكن أصر على شرائه حتى وصل إلى أزيد سعر، وسط ذهول ودهشة بالغة لأعضاء اللجنة والحاضرين.

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وكانت اللجنة المشكلة لإدارة المزاد طرحت المحل رقم 5 بالعمارة رقم 11 بمنطقة الاستاد الرياضي بشارع الجيش الرئيسي بمدينة طنطا، ضمن 10 محلات تجارية تحصلت فيهم المحافظة.

وترأس اللجنة اللواء فتحي عبد الغني، سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والمهندس فتحي عامر الفقي، رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، في حضور محمد متولي، رئيس حي أول طنطا، وسط تأمين أمني مكثف.