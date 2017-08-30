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ولي عهد أبو ظبي يهنىء السيسي بمناسبة عيد الأضحى

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ولي عهد أبو ظبي يهنىء السيسي بمناسبة عيد الأضحى ولي عهد أبو ظبي يهنىء السيسي بمناسبة عيد الأضحى

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح ، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص أمنياته الطيبة لمصر وشعبها بالخير والازدهار والتقدم.

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ومن جانبه أعرب السيسي، عن تقديره للشيخ محمد بن زايد، معربًا عن تمنياته بكل الخير والرخاء والاستقرار لدولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وداعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

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التحرير

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