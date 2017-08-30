أماني الخياط: الإخوان يحاولون جر الوطن إلى الفوضى

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن هناك من يحاربون الوطن باسم الدين، مؤكدة أن جماعة الإخوان لن تتوقف لحظة واحدة عن استغلال أي فرصة لاستهداف فرحة المصريين بعيد الأضحى.

وأضافت الخياط خلال برنامجها «بين السطور» على فضائية «أون لايف»، «يحاولون جر الوطن للفوضى، ويعظمون فكرة القتل، أيا ما كان القتيل»، مشددة على أن المتلقي ليس بريئًا وعليه ذنب؛ لأنه جلس واستمع لهؤلاء.

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وتابعت: «الذين يحاربون الوطن ويدعون إلى القتل واستهداف الأبرياء لازم تكون نهايتهم للخراب، لأنهم عكس ما أراده الله لخليفته على الأرض».