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البابا تواضروس: المصريون معتدلون وزواج المثليين مرفوض

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البابا تواضروس: المصريون معتدلون وزواج المثليين مرفوض البابا تواضروس: المصريون معتدلون وزواج المثليين مرفوض

التحرير

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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المصريين معتدلون وأى اعتداءات على الشعب المصرى تأتى من خارج البلاد.

وأضاف البابا، فى تصريحات له على هامش زيارته الحالية لأستراليا: "نحن بحاجة إلى بناء الجديدة، فنحن بلد من طراز خاص، ولدينا أحلام كثيرة".

وردا على سؤال حول الجدل فى أستراليا بشأن زواج المثليين، أوضح البابا أن الكتاب المقدس فقط هو المرجع للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا الزواج (المثليين) مرفوض تمامًا من الإيمان المسيحي ومن المؤمنين ومن الله".

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وأكد البابا، خلال زيارته، أنه سيتوجه بالشكر لرئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تورنبول على العلاقات الطيبة.

وامتدح البابا الأستراليين لتعايشهم معًا "فى وئام وتسامح"، فيما أبرزت الصحف الأسترالية زيارة البابا لأستراليا، حيث ذكرت أن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها مدينة سيدنى وذلك منذ جلوسه على الكرسى المرقسى عام 2012.

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