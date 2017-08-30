نائب رئيس وزراء ليسوتو السابق يفر من البلاد

ماسيرو - (د ب أ):

فر نائب رئيس وزراء ليسوتو السابق ،موثيتجوا ميتسينج، من البلاد خوفا على حياته.

ويشتبه في أن يكون ميتسينج، الذي يتزعم ثاني أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، مؤتمر ليسوتو للديموقراطية، قد هرب إلى جنوب أفريقيا، أقرب جار لليسوتو.

وهرب ميتسينج من البلاد، اليوم الاربعاء، عقب اعتقال نائبه تسليسو موخوسى وزير الدفاع والأمن القومي يوم الإثنين الماضي.

ومثل موخوسى أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، بعد اتهامه بقتل الشرطي موكاليكال خيثنج، الذى أفادت الحكومة السابقة بقيادة باكاليثا موسيسلى بفقدانه منذ مارس عام 2016.

ولم يتم اكتشاف جثة ضابط الشرطة إلا مطلع هذا الشهر. ودفن الاسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحزب، تيبوهو سيكاتا، إن زعيم الحزب فر من البلاد لأنه سيكون الشخص القادم ،الذى سيتم القبض عليه وتعذيبه، وأشار إلى وجود تهديدات بالفعل لحياة ميتسينج.

وقال سيكاتا: "انه آمن في المكان الموجود فيه ".

وزعمت أسرة موخوسي تعرضه للتعذيب الشديد من قبل الشرطة، حيث تم حبسه احتياطيا قبل مثوله أمام المحكمة.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الخميس.